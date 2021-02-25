Кавазашвили: если Помазун уверенно заиграет в ЦСКА, Акинфеев уступит место и перейдет на тренерскую работу

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о досрочном возвращении из аренды в ЦСКА голкипера Евгения Помазуна.
Фото: ФК "Урал"
"Если Помазун сегодня вернётся в ЦСКА и уверенно заиграет, Акинфеев, при всём к нему уважении, постепенно уступит место талантливому вратарю и перейдёт на тренерскую работу. Это шанс для Ильи. Найдя своё место в воротах, он даже Акинфееву его не отдаст", - приводит слова Кавазашвили "ВсёПроСпорт".

Напомним, что первую часть нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги Помазун провел в "Урале". В составе екатеринбургской команды 24-летний футболист принял участие в 17-и матчах, пропустив в них 20 голов. В пяти встречах ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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Теги: Кавазашвили ЦСКА Акинфеев Помазун
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