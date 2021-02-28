По словам Айдамирова, голы "Динамо" не вытекали из ситуации, сложившейся на поле.
"Что не получилось, будет оценивать тренер. Голы не вытекали из ситуации - ни один, ни второй. Их даже моментами сложно назвать, это были полумоменты", - сказал гендиректор "Ахмата".
Отметим, что "Ахмат" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. "Динамо" идет шестым (33 очка).
Источник: ТАСС
Гендиректор "Ахмата": "Динамо" забило оба гола, воспользовавшись полумоментами
Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал поражение команды в матче 20-го тура РПЛ с "Динамо" (1:2).
Фото: РИА Новости
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