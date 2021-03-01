Худяков: "Тамбов" - это моя репутация. При мне договорных матчей не было и не будет

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков отреагировал на слухи, что матч 20-го тура РПЛ против "Ротора" (1:3) мог быть договорным.
Фото: ФК "Тамбов"
Подозрение в договорном матче – это чушь собачья. Так говорят какие-то совершенно неграмотные люди. Первый гол – да, очень нелепая срезка, согласен. Ошибся парень, такое бывает даже у великих. Ему 19, вышел играть в составе второй раз, тут нет ничего удивительного.

Вообще, вся эта ситуация и давление на нас с якобы "договорным матчем" очень обижают. Будто специально. Все ведь знают, какая у нас сейчас трудная ситуация складывается. Лучше бы поддержали.

При мне договорных матчей не было и никогда не будет. "Тамбов" – это моя репутация. И клубом, и ей я очень дорожу", - заявил Худяков.

Напомним, матч 20-го тура Российской Премьер-лиги между "Тамбовом" и "Ротором" закончился победой волгоградской команды со счетом 3:1. Счет в игре в Саранске открыл игрок "Тамбова" Артем Архипов. "Ротор" забил три мяча во втором тайме, авторами голов стали Андрес Понсе и Николай Кипиани. Еще один мяч в свои ворота срезал Зураб Гигашвили.

В первом официальном матче 2021 года тамбовчане проиграли "Локомотиву" (0:3) в матче 1/8 финала Кубка России.

"Тамбов" занимает последнее, 16-е место, в таблице российского чемпионата. В 20-ти матчах тамбовчане набрали 13 очков. В 21-м туре "волки" сыграют против "Динамо". Игра пройдет в Москве 7 марта и начнется в 16:30 мск.

В "Тамбове" сложная финансовая ситуация. Команда была на грани снятия с розыгрыша РПЛ и Кубка России. Долги клуба по зарплате составляют порядка 200 млн рублей.

Источник: "Спорт день за днем"

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Теги: Тамбов Худяков
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