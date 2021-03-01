Худяков: "Тамбов" - это моя репутация. При мне договорных матчей не было и не будет

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков отреагировал на слухи, что матч 20-го тура РПЛ против "Ротора" (1:3) мог быть договорным.

Фото: ФК "Тамбов"