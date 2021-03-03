Ребров сообщил, что после встречи с Промесом был воодушевлен. По словам вратаря "Спартака", они не являются большими друзьями с Промесом, однако от пребывания Квинси в "Спартаке" у него остались хорошие воспоминания.
"Самое удивительное было вечером. Я пришел домой счастливый и чувствовал какое-то воодушевление. Вроде день тяжелый был, а вообще не устал. Катя спрашивает: "Ты чего такой довольный?"
Отвечаю: "Это реально связано с Квинси. Будто родного человека встретил, а он мне дал заряд положительной энергии". Причем не могу сказать, что мы большие друзья, просто с Промесом связано очень много ярких моментов, только лучшие воспоминания", - сообщил Ребров.
Напомним, что Промес пополнил состав "Спартака" в конце зимнего трансферного окна. Он подписал соглашение с клубом, рассчитанное на 3,5 года. Ранее Промес выступал за "Спартак" в 2014-2018 годах.
Источник: Sports.ru
"Пришел домой счастливый, чувствовал воодушевление". Ребров поделился впечатлениями от встречи с Промесом
Голкипер "Спартака" Артем Ребров поделился впечатлениями от первой встречи с полузащитником Квинси Промесом после его возвращения в состав "красно-белых".
Фото: "Спартак"
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