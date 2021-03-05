Бывший игрок "Олимпии" рассказал, почему Слуцкий избил судью во время матча команды

Экс-игрок "Олимпии" Андрей Рябых рассказал, почему российский тренер Леонид Слуцкий избил арбитра, когда работал с волгоградской командой.

Фото: "Рубин"