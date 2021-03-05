Рябых заявил, что недовольство игроков и тренеров "Олимпии" вызвала неадекватная работа судей. По его словам, между игроками произошла потасовка. Слуцкий пошел защищать футболистов своей команды, а затем ударил судью, сообщил Рябых.
"Так это при мне и было. Представьте — нам по 17-18 лет. Играли против Саранска (клуб назывался "Светотехника" - ред.), боролись с ними за выход в первую лигу. Судейство было, мягко говоря, неадекватным — нам поставили два "левых" пенальти.
Началась потасовка. Сначала между игроками: мы что-то высказывали арбитру, а соперники за него заступались. Слово за слово… Леонид Викторович и побежал нас защищать. В его понятии мы ведь еще дети были. Не сдержался — я думаю, что в силу возраста — и ударил судью. Всех разняли потом. Мы матч доиграли, причем с тем же самым судьей", - рассказал Рябых.
Напомним, что Слуцкий тренировал волгоградскую "Олимпию" в 1998-2000 годах.
Источник: Чемпионат
Бывший игрок "Олимпии" рассказал, почему Слуцкий избил судью во время матча команды
Экс-игрок "Олимпии" Андрей Рябых рассказал, почему российский тренер Леонид Слуцкий избил арбитра, когда работал с волгоградской командой.
Фото: "Рубин"
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