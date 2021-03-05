Адвокат "любовницы" Мамаева: Алана угрожала моей клиентке убийством

Жена игрока "Ростова" Павла Мамаева Алана угрожала убийством девушке из Испании Ирен Гарсии Морено, которую обвинила в любовной связи с мужем.

Фото: "РБ Спорт"