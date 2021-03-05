Адвокат "любовницы" Мамаева: Алана угрожала моей клиентке убийством

Жена игрока "Ростова" Павла Мамаева Алана угрожала убийством девушке из Испании Ирен Гарсии Морено, которую обвинила в любовной связи с мужем.
Фото: "РБ Спорт"
Как сообщила Тереза Буэйес, адвокат Ирен Гарсии Морено, защита намерена подать иск против Аланы Мамаевой в Испании. По словам адвоката, Алана угрожала ее подзащитной убийством.

"Мы намерены подать иск против Аланы в Испании. Подача иска в международный суд невозможна, так как речь идет не о терроризме или подобных вещах. Здесь речь идет об оскорблении, вторжении в частную частную жизнь. Во-первых, мы обратимся по уголовному делу, касающемуся угроз со стороны Аланы, она угрожала моему доверителю убийством. Я буду просить, чтобы Алане запретили въезд в Испанию", - сказала Тереза.

Напомним, ранее Алана обвинила Ирен Гарсию Морено в любовной связи с Павлом Мамаевым. Также она опубликовала в своем инстаграме фото и паспортные данные 29-летней испанки, которую считает любовницей мужа.

Источник: РБ Спорт

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Теги: Мамаев
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