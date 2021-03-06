— Пока еще рано петь ему дифирамбы. Да, Рондон забил гол, отдал результативную передачу. При этом видно, что ему еще надо прибавлять. Функционально он еще совершенно не готов. Есть проблемы со скоростью.
Однако, конечно, в голевых эпизодах он действовал как мастер. Здорово скинул Влашичу под удар, очень зряче. Это говорит о его большом опыте, — цитирует Газзаева "СЭ".
31-летний Рондон арендован российским клубом у китайского "Далянь Про" до конца текущего сезона. В двух матчах за "армейцев" венесуэлец забил гол и отдал голевую передачу.
Ранее футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что Рондон сильнее, чем его одноклубник по ЦСКА Федор Чалов.
ЦСКА после 21 матча в текущем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги занимает вторую строчку турнирной таблицы с 40 очками. Впереди "Зенит" с 42 очками, но у петербургского клуба игра в запасе.
Газзаев: Рондону еще рано петь дифирамбы
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о нападающем клуба Саломоне Рондоне.
Фото: Юрий Инякин/ПГ
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