Боярский: у меня появились сомнения в том, что "Зенит" станет чемпионом

"Я абсолютно согласен с критикой в адрес игры "Зенита" и обороны команды. Мне кажется, над этим надо подумать команде, а не болельщикам. Нужно работать. Какие-то печальные перспективы, нам еще играть впереди с командами, которые претендуют на высокие места.
Поэтому мысль, что "Зенит" будет чемпионом, уже пошатнулась. Вопросы есть к тренеру, руководству и футболистам. Совершено непонятно, что произошло и спорность пенальти — это не решает ничего.
Гол Макарова? Ладно Сантос, но Ловрен… Купили кучу игроков, а толку мало. Сможет ли потерять "Зенит" этот гандикап? Я в растерянности, сейчас уже сложно прогнозировать, но сомнения в том, что они станут чемпионами, у меня появились", - сказал Боярский.
Игра 21-го тура РПЛ "Рубин" - "Зенит" закончилась со счетом 2:1 в пользу казанской команды. Единственный мяч в составе петербургской команды забил нападающий Сердар Азмун на 75-й минуте встречи. А на 98-й минуте форвард команды Артем Дзюба не реализовал пенальти.
"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате России, после 21-го матча в активе команды 42 очка. Отрыв от ЦСКА, который идет на втором месте, составляет 2 очка. Третье место занимает "Спартак", набравший в 21-м матче 38 очков.
"Зенит" становился победителем Российской Премьер-лиги в последних двух сезонах. В прошлом году команда Семака также стала обладателем Кубка и Суперкубка России.
В текущем сезоне "сине-бело-голубые" завершили выступление в Кубке России, уступив на стадии 1/8 финала тульскому "Арсеналу" (1:2). В прошлом туре чемпионата России петербуржцы сыграли вничью со счетом 2:2 в домашнем матче против "Ростова".
"Зенит" неудачно выступил в Лиге чемпионов. В группе с "Лацио", дортмундской "Боруссией" и "Брюгге" петербуржцы набрали всего одно очко, сыграв вничью с римским клубом дома (1:1) и, заняв последнее место в группе, второй год подряд не смогли выйти в еврокубковую весну.
В эти выходные команда Семака сыграет против "Ахмата" в Санкт-Петербурге в 22-м туре РПЛ. Матч пройдет 13 марта и начнется в 16:30 мск.
Источник: Sport24
Боярский: у меня появились сомнения в том, что "Зенит" станет чемпионом
Народный артист России Михаил Боярский высказался после поражения "Зенита" в матче 21-го тура РПЛ против "Рубина" (1:2).
Фото: ФК "Зенит"
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