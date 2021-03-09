Для России возвращение Слуцкого – это большая удача. Суперпрофессиональный и опытный тренер, выигрывавший чемпионаты России, Кубки, Суперкубки. Слуцкий также очень коммуникабельный, образованный, вполне себе современный человек. Для нас это вообще находка! У нас передовая республика, а сейчас и тренер такой.
Я смею надеяться, что Леонид Викторович в "Рубине" так же счастлив, как и я. У нас сложилась "химия", которая бывает не во всех командах. У нас же просто шикарная обстановка. Уверен - Слуцкий не уйдёт. Только в "Реал", если они его пригласят", - сказал Сайманов.
Леонид Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года. Его контракт рассчитан до июня 2024 года. В прошлом сезоне казанская команда заняла 10-е место в таблице РПЛ, набрав в 30-ти матчах 28 очков.
В текущем розыгрыше российского чемпионата "Рубин" идет на 8-м месте, набрав в 21-м матче 34 очка. В двух первых официальных матчах этого года у казанцев две победы - на выезде над "Спартаком" (2:0) и домашняя победа над "Зенитом" (2:1).
В следующем туре "Рубин" в гостях сыграет против "Уфы". Матч пройдет 14 марта и начнется в 14:00 мск.
Леонид Слуцкий в России работал с "Ураланом", ФК "Москва", "Крыльями Советов" и ЦСКА. С 2015 по 2016 год возглавлял сборную России. В Европе он был главным тренером английского "Халл Сити" и голландского "Витесса".
Источник: "Чемпионат"
Сайманов: уверен - Слуцкий не уйдет из "Рубина". Только в "Реал", если они его пригласят
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов оценил работу главного тренера команды Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Рубин"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!