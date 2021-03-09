Гендиректор "Рубина": в этом году мы немножко потрепали лидеров РПЛ

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов объяснил успехи казанской команды в матче с лидерами Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Рубин"
"Мы в этом году лидеров немножко потрепали: "Спартак" обыграли, "Зенит" два раза, ЦСКА, "Динамо". Стараемся! Все ребята молодые, боевые, никого не боятся. Раньше, когда приезжал ЦСКА или "Зенит", чувствовалось, что приехал гранд, побаивались, играли от обороны. А сейчас никто не боится, все выходят побеждать. Есть чувство уважения, но боязни нет. Отсюда и получаются такие матчи", - заявил Сайманов.

В текущем сезоне "Рубин" два раза обыграл ЦСКА (2:1, 1:0), в 7-м туре российского чемпионата в Москве победил "Динамо" (1:0), дважды был сильнее "Зенита", выиграв со счетом 2:1 в игре 21-го тура в Казани и в матче на "Газпром арене", также победил "Спартак" в первом официальном матче 2021 года со счетом 2:0.

Казанский "Рубин" занимает 8-е место в таблице Российской Премьер-лиги, в 21-м матче команда набрала 34 очка. В 22-м туре РПЛ команду Слуцкого ждет выездной матч против "Уфы". Игра состоится 14 марта и начнется в 14:00 мск.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Сайманов Рубин Зенит ЦСКА Спартак Динамо
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