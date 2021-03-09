Романцев: после поражения "Спартака" я загремел в больницу с инфарктом, а после такой эффектной победы меня выпустили

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев отшутился на тему своего попадания в больницу.
Фото: Чемпионат
— Видите, после их поражения я загремел в больницу с инфарктом, а после такой эффектной победы меня сразу выпустили — это факт, — цитирует Романцева Sport24.

Напомним, в 20-м туре РПЛ "Спартак" уступил дома "Рубину" (0:2). Спустя несколько дней Романцева госпитализировали в больницу с "инфарктом", а затем бывшему тренеру красно-белых успешно провели операцию.

В 21-м туре чемпионата России "Спартак" разгромил "Краснодар" (6:1), а сегодня стало известно, что Романцев выписан из больницы.

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Теги: Спартак Рубин Краснодар Романцев
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