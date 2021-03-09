Макаров оценил шансы "Рубина" на участие в еврокубках

Полузащитник "Рубина" Сергей Макаров считает, что команде по силам выйти в еврокубки.
Фото: ФК "Рубин"
— Да, мы еще на сборах были готовы к этому. Команда очень настроена на это, — цитирует футболиста "СЭ".

Напомним, в прошлом матче 21-го тура РПЛ с "Зенитом" Макаров стал автором победного гола на 92 минуте. Всего за казанскую команду в текущем сезоне футболист провел 22 матча и забил семь голов.

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Теги: Рубин Макаров
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