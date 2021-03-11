"Первоочередное – окончательно закрепиться вне зоны вылета, "пощипать" фаворитов и вернуться на прежние позиции. Главное – выиграть три оставшихся матча и взять Кубок России, что позволит нам сыграть в еврокубках. Мы понимаем, что это сложно и три наших соперника тоже этого хотят, но дадим бой", - приводит слова Мурзагулова "Башинформ".
"Уфа" по итогам 21 тура Российской Премьер-Лиги занимает 14 место, имея в своем активе 14 очков. 14 марта команда Рашида Рахимова на своем поле будет принимать "Рубин". Стартовый свисток игры прозвучит на стадионе "Нефтяник" в 14:00 по московскому времени.
В Кубке России уфимцы встретятся на стадии четвертьфинала с "Ахматом". Матч состоится в Грозном 7 апреля.
Председатель совета директоров "Уфы": перед клубом стоит задача выиграть Кубок России и вернуться в еврокубки
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, какие задачи стоят перед клубом.
Фото: Горобзор
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