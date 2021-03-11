— Над Бубновым посмеивались. Поддразнивали — из-за дефектов речи. Два прозвища у него было — Шнулок и Флукт, — цитирует Бабурина "СЭ".
65-летний Бубнов в годы игровой карьеры играл за московские "Динамо" и "Спартак". Закончил карьеру защитник в 1990 году во французском "Ред Старе".
"Шнулок и Флукт". Сергей Бабурин рассказал о прозвищах Бубнова
Бывший вратарь "Динамо" Сергей Бабурин вспомнил о прозвищах Александра Бубнова.
Фото: sportbox
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