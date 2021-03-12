"Безусловно, этот вопрос сейчас обсуждается. Конечно, мы разберем эпизод на ЭСК. Думаю, в ближайшее время получим заявление от "Ростова". Но проблема заключается в том, что факт офсайда устанавливает ВАР. То есть это техническое решение, в которое был вовлечен Лапочкин.
Возможно стоит говорить о невысокой квалификации того молодого судьи, который сидел ВАР. В связи с этим у меня возникают вопросы к тем ответственным лицам, отвечающим за подготовку специалистов...
Что в итоге? На первый взгляд, это ошибка.
На заседание ЭСК я планирую пригласить Калошина (руководитель ВАР в России, - прим.), чтобы он доложил членам экспертной комиссии, какова степень подготовки молодых специалистов, которые сейчас получили лицензию ВАР. То есть, кто у нас работает ВАР?" - приводит слова Хачатурянца "Спорт-экспресс".
Напомним, что накануне, 12 марта, "Химки" одержали минимальную победу над "Ростовом". Единственный гол в матче забил полузащитник подмосковной команды Резиуан Мирзов. 27-летний игрок в начале второго тайма заработал пенальти, который сам же и реализовал.
На 71-й минуте гамбийский форвард "Ростова" Али Соу отправил мяч в сетку ворот Ильи Лантратова, однако гол не был засчитан из-за офсайда, который зафиксировали арбитры, работавшие на ВАР. Решение судей отменить забитый мяч ростовчан вызвало немало споров среди болельщиков и экспертов.
"Ростов" после 22-х туров Российской Премьер-Лиги занимает 7-е место, имея в своем активе 34 очка. "Химки", набрав 32 зачетных балла, располагаются на 9-й строчке турнирной таблицы чемпионата.
"Кто у нас работает ВАР?" Глава судейского комитета высказался о незасчитанном голе "Ростова"
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц дал оценку работе арбитра Сергея Лапочкина на матче 22-го тура РПЛ "Химки" - "Ростов" (1:0), который не засчитал гол нападающего желто-синих Али Соу.
Фото: Getty Images
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