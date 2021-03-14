Кобелев отметил, что вопрос о будущем Мусаева следует задать владельцу "Краснодара" Сергею Галицкому. Также он заявил, что оставшаяся часть сезона не потеряна для "быков". По словам Кобелева, у "Краснодара" есть шанс войти в зону еврокубков.
"Этот вопрос следует задать Сергею Галицкому. Тренер наверняка общается с руководством. Очень хорошо, что оно дает молодому специалисту такой шанс. Однако надо быть владельцем "Краснодара", чтобы судить…
Когда человек содержит клуб из собственного кармана, он волен делать все что хочет. Мусаеву в этом плане повезло. И я не считаю оставшуюся часть сезона потерянной для южан. Впереди достаточно игр, чтобы вернуться в еврокубковую зону", - сказал Кобелев.
Отметим, что на данный момент "Краснодар" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко.
Источник: RT на русском
Кобелев: Галицкий волен делать все что хочет. Мусаеву в этом плане повезло
Бывший наставник "Динамо" Андрей Кобелев высказался о будущем главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева.
Фото: "Краснодар"
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