"Кто фаворит? Говорить очень сложно, ведь чемпионат только возобновился после паузы.
По результатам сказать трудно, но я вас уверяю, "Зенит" не проиграет. Ничья или победа, но не поражение. Более того, "Зенит" в этом сезоне не упустит чемпионство, ни в коем случае", - сказал Петржела.
Матч 23-го тура Российской Премьер-лиги ЦСКА - "Зенит" состоится 17 марта и начнется в 19:00 мск. "Сине-бело-голубые" занимают первое место, имея в активе 45 очков. Армейский клуб располагается на 3-й строчке, набрав 40 очков.
Властимил Петржела возглавлял "Зенит" с января 2003 года по май 2006 года. В 2003 году под его руководством петербургский клуб стал обладателем Кубка Премьер-лиги и выиграл серебряные медали чемпионата России.
Источник: "СЭ"
Петржела: "Зенит" в этом сезоне не упустит чемпионство, ни в коем случае
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ между петербургской командой и ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!