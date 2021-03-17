Олич: Рондон точно поможет ЦСКА, если будет в идеальной форме

Экс-игрок ЦСКА Ивица Олич высказался о подписании "армейцами" форварда Саломона Рондона.
Фото: РПЛ
Олич заявил, что Рондон хорошо знаком с российским футболом, поскольку ранее выступал за "Рубин" и "Зенит".

"Рондон — игрок, который хорошо знает российский футбол. Он уже играл за "Рубин" и "Зенит", выступал на самом высоком уровне. Ему не нужно время для адаптации, в отличие от других игроков, приезжающих из Аргентины или Бразилии. Они долго привыкают к языку, климату, смене времени, культуре и так далее", - сказал Олич.

Он добавил,что Рондон способен помочь ЦСКА, если наберет хорошую форму.

"Рондон — опытный футболист. Если он будет в своей идеальной форме, то точно поможет", - заявил Олич.

Напомним, что в зимнее трансферное окно ЦСКА арендовал Рондона у китайского "Далянь Про". В текущем розыгрыше РПЛ Саломон провел за москвичей три матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: Известия

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Теги: Олич Рондон ЦСКА
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