По словам Карлоса, он поспорил с Дзюбой о результате матча Бразилия - Германия в полуфинале ЧМ-2014. Оба игрока тогда выступали за "Спартак" и находились на сборах команды. Карлос поставил на Бразилию, а Дзюба - на Германию. Встреча завершилась разгромной победой Германии. Сумма ставки составила 500 евро.
"Сборы "Спартака" совпали с ЧМ-2014. Мы с ребятами из команды смотрели матч Бразилии и Германии. Я, Кариока и Ромуло поспорили с Артемом Дзюбой, который болел за Германию. Я сказал: "Если Германия победит, я дам тебе 100 евро". Артем повысил ставку до 500 евро. Я без проблем согласился.
В первые 20 минут Германия уже вела 3:0. Я, Ромуло и Кариока поднялись обратно в номер и закрыли дверь. А Дзюба пошел за нами и кричал: "Выходите смотреть дальше!" А нам было очень стыдно за сборную Бразилии. На следующий день – тренировка. Нам нечего было сказать после такой провальной игры, лишь немного посмеялись с Муратом Якином. И Дзюба спросил: "Карлос, где мои 500 евро?" Я ответил, что отдам в Москве. В России я кормил Дзюбу завтраками. В итоге я уехал из команды и так Дзюбе ничего и не отдал", - рассказал Карлос.
Отметим, что Жоао Карлос выступал за "Анжи" в 2011-2013 годах. В 2013-2015 годах он защищал цвета "Спартака".
Артем Дзюба являлся игроком "Спартака" в 2006-2015 годах. В 2015 году он перешел в "Зенит". В нынешнем розыгрыше РПЛ Дзюба провел 21 матч и забил 13 голов.
Источник: Eurosport
Жоао Карлос рассказал, как остался должен Дзюбе 500 евро
Экс-игрок "Спартака" и "Анжи", бразилец Жоао Карлос рассказал о том, что остался должен 500 евро форварду "Зенита" Артему Дзюбе.
Фото: "Зенит"
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