Источник: имя сменщика Гончаренко назовут на следующей неделе

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко покинет команду.
Фото: ПФК ЦСКА
По сведениям, руководство ЦСКА приняло решение расторгнуть контракт с Гончаренко, который возглавляет команду с 2016 года. Сообщается, что сейчас клуб ведет переговоры с разными специалистами, среди которых есть и иностранец. Если договориться с одним из них не удастся, то ЦСКА до конца сезона возглавит Василий Березуцкий, в нынешнее время являющийся помощником Гончаренко.

Вчера ЦСКА проиграл "Зениту" (2:3) и увеличил отставание от петербургского клуба до восьми очков. Если "Спартак" сегодня обыграет "Урал", то он оторвется от "армейцев" на четыре очка.

Источник: Советский спорт.

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Теги: ЦСКА Гончаренко
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