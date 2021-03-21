Гатагов рассказал, почему у Кокорина не получилось заиграть в "Спартаке"

Гатагов заявил, что период в "Спартаке" - "футбольный пробел" в биографии Кокорина. Также он назвал причины неубедительных выступлений Александра за московский клуб.
"Когда Саша забивал в 10 играх кряду за "Зенит", никто ничего не говорил. Это воспринимали как должное. Потом он получил травму "крестов", случилась эта дурацкая история с тюрьмой, и его сосуд в психологическом смысле постепенно опустошился. Саша имеет право на футбольный пробел. Вот у него он и был в "Спартаке". Это нормально в его ситуации", - сказал Гатагов.
Напомним, что Кокорин присоединился к "Спартаку" летом 2020 года как свободный агент. Он провел за команду 10 матчей и забил два гола. В январе нападающий перешел в "Фиорентину". В составе новой команды он принял участие в трех матчах Серии А и не отличился результативными действиями.
Источник: Sport24
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Экс-игрок "Спартака" Сослан Гатагов высказался о периоде карьеры форварда Александра Кокорина, проведенном в составе "красно-белых".
Фото: "Спартак"
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