Гатагов отметил сильный характер Карпина. По его словам, этот тренер всегда отстаивал идеи "Спартака". Кроме того, Гатагов заявил, что в последнее время Карпин улучшил тактическую работу.
"Человек со стержнем. Ментально сильный. Всегда был за идеи клуба. От одного взгляда Карпина становилось понятно: ты где-то налажал. Сейчас он еще и тактически вырос. Мы видим, как он может работать с игроками разного калибра — начиная Мамаевым и заканчивая Тугаревым", - сказал Гатагов.
Напомним, что Карпин тренировал "Спартак" в 2009-2012 и 2012-2014 годах. Гатагов был игроком "красно-белых" в 2012-2014 годах.
Источник: Sport24
"От одного его взгляда становилось понятно: ты налажал". Гатагов рассказал о работе с Карпиным в "Спартаке"
Бывший игрок "Спартака" Сослан Гатагов высказался об экс-наставнике "красно-белых" Валерии Карпине, ныне тренирующем "Ростов".
Фото: "Ростов"
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