Батуренко де-факто будет руководить "Ротором", де-юре пост главного тренера займет его помощник

Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский прокомментировал ситуацию с отсутствием лицензии PRO у Юрия Батуренко, который был приглашен на должность главного тренера команды.
Фото: ФК "Ротор"
"В штабе Батуренко есть помощники с необходимой лицензией. У "Ротора" есть месяц после увольнения Хацкевича, чтобы представить все документы для лицензирования. В ближайшее время решим, кто из помощников де-юре займет место главного тренера. Де-факто руководить командой будет Батуренко", - сказал Рекечинский.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что новый главный тренер "Ротора" Юрий Батуренко не имеет лицензии PRO, которая дает право официально занимать эту должность. Без такой лицензии он может входить в тренерский штаб и руководить командой, но не в качестве главного тренера.

Юрий Батуренко сменил на посту главного тренера "Ротора" Александра Хацкевича. Волгоградский клуб после 23-х туров занимает 13-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России с 18 очками.

Источник: Sport24

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Теги: Ротор Батуренко Рекечинский
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