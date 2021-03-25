Батуренко де-факто будет руководить "Ротором", де-юре пост главного тренера займет его помощник

Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский прокомментировал ситуацию с отсутствием лицензии PRO у Юрия Батуренко, который был приглашен на должность главного тренера команды.

Фото: ФК "Ротор"