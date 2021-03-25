"Тамбов" отстранил от тренировок игроков, подозреваемых в игре на ставках

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил, что клуб отстранил от тренировок игроков клуба Дмитрия Германа и Александра Еркина, которых подозревают в игре на ставках.

Фото: РИА Новости