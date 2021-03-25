"Позиция клуба в сложившейся ситуации достаточно простая. На данный момент мы не видим каких-либо юридических оснований, свидетельствующих о виновности наших игроков. Верить в то, что футболисты причастны к каким-то манипуляциям, не хотелось бы. Мы и не верим в это.
Тем не менее, чтобы оградить команду от негативного фона и всевозможных слухов, руководство клуба и тренерский штаб приняли совместное решение отстранить Дмитрия Германа и Александра Еркина от тренировок до конца разбирательства по данному вопросу", - сказал Худяков.
Напомним, накануне стало известно, что два футболиста "Тамбова" могли ставить ставки на себя. Эту информацию передали из букмекерских контор. Игроков, которыми вероятнее всего являются Дмитрий Герман и Александр Еркин, вызвали в Российский футбольный союз. Эту информацию подтвердили и в самой организации и в клубе, правда, не озвучив фамилии футболистов.
"Тамбов" испытывает серьезные финансовые проблемы. РПЛ помог клубу, чтобы тамбовчане смогли завершить сезон. Сейчас "Тамбов" с 13 очками занимает последнюю строчку турнирной таблицы после 23 туров. За клуб играют арендованные игроки, либо свободные агенты.
Следующий матч тамбовский клуб проведет 4 апреля. В рамках 24-го тура РПЛ состоится домашний матч против ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
Источник: Sport24
"Тамбов" отстранил от тренировок игроков, подозреваемых в игре на ставках
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил, что клуб отстранил от тренировок игроков клуба Дмитрия Германа и Александра Еркина, которых подозревают в игре на ставках.
Фото: РИА Новости
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