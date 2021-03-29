Орлов: Промес и Рондон приехали доигрывать, как Маркизио

Журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об уровне футболистов, выступающих в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"
"Промес и Рондон приехали доигрывать. А нужно ли нашему футболу, чтобы они приезжали, как тот же Маркизио? Почему мы должны быть площадкой для футбольных пенсионеров, которые доигрывают у нас и закрывают места для молодых? На эту тему надо думать, это очень серьезный вопрос", - сказал Орлов в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, что в зимнее трансферное окно 29-летний полузащитник Квинси Промес вернулся в московский "Спартак". Тогда же в ЦСКА перешел 31-летний нападающий Саломон Рондон, ранее выступавший за петербургский "Зенит" и казанский "Рубин".

В сентябре 2018 года экс-хавбек Ювентуса Клаудио Маркизио пополнил состав сине-бело-голубых. За 9 месяцев он провел лишь 15 матчей за "Зенит" и покинул клуб, после чего завершил профессиональную карьеру.

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Теги: Орлов Спартак ЦСКА Зенит Маркизио Промес Рондон
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