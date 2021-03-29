Выручка "Спартака" в прошлом году, ставшем проблемным для всех профессиональных футбольных клубов из-за ограничений на посещение стадионов во время пандемии коронавируса, составила 4,87 миллиарда рублей. В 2019-м этот показатель составит 5,4 миллиарда рублей, указывается в отчетности клуба по РСБУ.
При этом чистый убыток "Спартака" увеличился более чем в два раза - с 803,6 миллиона рублей до 1,93 миллиарда рублей. Это рекордный для клуба убыток как минимум с 2004 года.
Источник: Интерфакс
"Спартак" понес существенные убытки за время пандемии коронавируса
Выручка "Спартака" в 2020 году уменьшилась почти на 10%, чистый убыток клуба существенно увеличился.
Фото: "Спартак"
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