Худяков подтвердил данные о том, что перейдет в "Кубань". Ожидается, что это произойдет в середине мая. Также Худяков рассказал о ситуации с погашением долгов перед игроками и сотрудниками "Тамбова". Он сообщил, что клуб получит 100 миллионов рублей, если доиграет чемпионат. Эти деньги пойдут на закрытие долгов.
"Да, мы договорились, что 16 мая я перейду в "Кубань". Но если "Тамбов" окажется в стыковых матчах, я останусь в клубе до конца этих игр. Мы минимизировали расходы. Если мы доиграем чемпионат, получим 100 миллионов рублей, они пойдут на погашение задолженностей. Мы уже получили 34 миллиона и раскидали их. Если бы мы не доиграли чемпионат, мы бы не получили денег вовсе. Все деньги, которые будут поступать, распределяют судебные приставы. Их в равных частях будут получать игроки и работники клуба. До конца никто не получит, разговоры идут хотя бы о 30-50%", - рассказал Худяков.
Отметим, что на данный момент "Тамбов" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 13 очков после 23 туров.
Источник: Спорт-Экспресс
Спортивный директор "Тамбова" Худяков высказался о своем уходе в "Кубань"
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал информацию о своем уходе в "Кубань".
Фото: "Тамбов"
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