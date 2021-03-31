- Впервые слышу о том, что "Ганновер" хочет продлить аренду Бийола. Контактов по будущему с немецким клубом пока не было, времени еще достаточно. Права на игрока в любом случае принадлежат ЦСКА, - передает слова агента Бийола Sport24.
Ранее появилась информация, что руководство клуба второй Бундеслиги "Ганновер" намерено продлить аренду Бийола еще на один сезон. В текущем сезоне 22-летний Яка Бийол сыграл в Германии 22 матча в разных турнирах и результативными действиями не отметился.
Агент Бийола: впервые слышу о желании "Ганновера" продлить аренду
Агент выступающего в аренде за "Ганновер" полузащитника ЦСКА Яки Бийола дал комментарий по информации о желании немецкого клуба продлить срок действия арендного соглашения.
Фото: ПФК ЦСКА
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