Эта опция была включена в момент перехода нападающего Сердара Азмуна в петербургский клуб.
— Мы следим за Азмуном. Если "Зенит" станет чемпионом, мы получим € 1 млн, а потом 20 процентов с последующей продажи, — цитирует Сайманова "БО Спорт".
26-летний Азмун перешел в "Зенит" из "Рубина" в феврале 2019 года за 12 млн евро. Всего за сине-бело-голубых иранец провел 78 матчей, в которых забил 46 голов и отдал 18 голевых передач, а также выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок России.
"Рубин" получит бонус в случае победы "Зенита" в чемпионате России
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал, что клубу предусмотрен бонус в случае победы "Зенита" в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!