Как сообщает источник, клуб и специалист до сих пор не подписали соглашение, хотя о назначении Олича стало известно ещё в начале прошлой недели.
Хорватский специалист сменил на этом посту белорусского специалиста Виктора Гончаренко.
Ближайший матч ЦСКА проведет в рамках 24-го тура чемпионата России, сыграв против "Тамбова" в гостях 4 апреля. Без контракта Олич не сможет находиться на скамейке запасных в этом матче.
Источник: Sport24.
Источник: Олич сегодня может подписать контракт с ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич сегодня может официально подписать контракт с клубом.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!