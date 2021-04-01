Источник: Олич сегодня может подписать контракт с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич сегодня может официально подписать контракт с клубом.
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает источник, клуб и специалист до сих пор не подписали соглашение, хотя о назначении Олича стало известно ещё в начале прошлой недели.

Хорватский специалист сменил на этом посту белорусского специалиста Виктора Гончаренко.

Ближайший матч ЦСКА проведет в рамках 24-го тура чемпионата России, сыграв против "Тамбова" в гостях 4 апреля. Без контракта Олич не сможет находиться на скамейке запасных в этом матче.

Источник: Sport24.

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Теги: ЦСКА Олич
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