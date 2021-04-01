Последний раз Кирилл выходил на поле за тульскую команду в сентябре 2020 года в матче с "Ростовом" (2:3). После чего защитник получил травму, которая привела к операции на колене.
Комбаров перешел в "Арсенал" в 2017 году из "Томи". За три с половиной года он провел за "оружейников" 90 матчей.
В этом сезоне российской Премьер-лиги капитан туляков принял участие в четырех матчах. Голевыми действиями Кирилл не отличился.
После 23 туров "Арсенал" занимает 14-ю строчку и находится в зоне стыковых матчей на вылет. В активе команды Дмитрия Парфенова 17 очков.
Источник: пресс-служба "Арсенал Тула".
Кирилл Комбаров пока не тренируется с командой
Защитник "Арсенала Тула" Кирилл Комбаров тренируется по индивидуальной программе.
Фото: ФК "Арсенал Тула"
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