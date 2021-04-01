Источник: Олич подписал контракт с ЦСКА до июня 2022 года

Хорватский специалист Ивица Олич подписал контракт с ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает источник, Ивица Олич подписал контракт с московским ЦСКА. Срок соглашения нового наставника "армейцев" рассчитан до июня 2022 года.

О назначении Олича на пост главного тренера ЦСКА стало известно ещё в начале прошлой недели.Хорватский специалист сменил на этом посту белорусского тренера Виктора Гончаренко.

Ближайший матч ЦСКА проведет в рамках 24-го тура чемпионата России, сыграв против "Тамбова" в гостях 4 апреля.

Ивица Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. В составе "армейцев" он провел 116 матчей, в которых забил 44 гола и сделал 14 результативных передач. Сейчас Олич входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ 5-е место, имея в активе 40 очков. В последнем матче "армейцы" проиграли дома "Зениту" со счетом 2:3

Источник: Sport24

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Теги: Олич ЦСКА
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Источник: Олич подписал контракт с ЦСКА до июня 2022 года
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