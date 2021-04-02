- Спринты и рывки очень важны. Но они связаны не только с качествами игроков, но и с принципами игры команды, стилем лиги. Как ты можешь сделать большое количество спринтов, если соперник обороняется в низких блоках весь матч? У тебя просто нет пространства для спринтов. Например, мы смотрим показатели "Локомотива" в матчах с "Баварией" и "Атлетико", потом сравниваем их с нашими цифрами против команд из нижней части таблицы РПЛ. Против "Баварии" наши цифры почти в 2 раза выше. Кто-то, посмотрев эти цифры, скажет, что в матчах РПЛ у "Локомотива" были проблемы с мотивацией. Но о какой мотивации можно говорить, если нам было некуда бежать? Мы можем делать спринты на коротких пространствах, но общее расстояние, покрытое на спринтах, будет значительно меньше, чем против соперников, дающих зоны, - приводит слова Николича Sports.ru.
В еврокубковом сезоне 2020/2021 российские клубы установили сразу несколько антирекордов. Был набран самый низкий сезонный балл в таблицу коэффициентов УЕФА с момента принятия нынешней системы начисления - 4.333, на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы была одержана всего 1 победа в 24 матчах, всего с учетом раундов квалификации и плей-офф наши клубы одержали 3 победы в 30 матчах (все они на счету "Краснодара"). "Динамо" и "Ростов" выбыли в первых же раундах квалификации Лиги Европы; "Локомотив" и "Зенит" заняли четвертые места в своих группах Лиги чемпионов, а ЦСКА - Лиги Европы; "Краснодар" впервые в своей истории пробился через квалификацию в группу Лиги чемпионов, занял в ней третье место и в 1/16 финала Лиги Европы уступил по сумме двух матчей загребскому "Динамо". В качестве одной из основных причин плохих результатов российских клубов в еврокубках главный тренер сборной России Станислав Черчесов и руководители РФС называли низкое количество спринтов и рывков в матчах РПЛ по сравнению с международными встречами.
Николич объяснил, почему в матчах РПЛ значительно меньше спринтов, чем в Лиге чемпионов
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич рассказал, в чем причина большой разницы в количестве спринтов и рывков между матчами Российской премьер-лиги и Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Тамбов"
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