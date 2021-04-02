Игнатьев назвал "Тамбов" черным пятном чемпионата России. По его словам, ЦСКА одержит победу в предстоящем матче.
"Тамбов" – это страшные дни российской Премьер-Лиги. Это черное пятно, у них нет ресурсов. "Армейцы" добьются победы", - сказал Игнатьев.
Отметим, что встреча "Тамбов" - ЦСКА пройдет 4 апреля. Начало матча - в 16.30 мск. "Тамбов" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 13 очков. ЦСКА пребывает на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. "Армейцы" набрали 40 очков и отстают от идущего вторым "Спартак" на четыре балла.
Источник: Чемпионат
Борис Игнатьев: "Тамбов" - страшные дни РПЛ, черное пятно
Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ "Тамбов" - ЦСКА.
Фото: Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
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