"Для "Спартака" принципиально важно, чтобы у тренера был опыт победителя. Не только внутри, но и хороший опыт выступления в еврокубках. К сожалению, наш футбол в последние пару лет не дает такого опыта. Поэтому с россиянами сложно. Возможно, в будущем ситуация изменится.
Рафа Бенитес? Могу только подтвердить, что его рассматривали. Но он точно не является каким-то финальным кандидатом", - сказал Фетисов.
Ранее в СМИ была информация, что бывший наставник мадридского "Реала" и "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера "Спартака".
Напомним, что московский клуб начал поиски нового главного тренера после того, как Доменико Тедеско в декабре прошлого года объявил о намерении покинуть команду по окончании сезона по семейным обстоятельствам
На данный момент "Спартак" пребывает на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет четыре балла.
Источник: РБ-Спорт
В "Спартаке" подтвердили, что рассматривали Бенитеса на пост главного тренера команды
Директор департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал, что испанский специалист Рафаэль Бенитес входил в сферу интересов "красно-белых".
Фото: ФК "Ньюкасл"
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