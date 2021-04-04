По информации источника, белорусский специалист является основным кандидатом на эту должность.
Напомним, что на прошлой неделе после разгромного поражения от "Ахмата" со счетом 0:5 в 24-м туре Российской Премьер-Лиги пост главного тренера "Краснодара" покинул Мурад Мусаев.
"Быки", имея в своем активе 34 очка, располагаются на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата России. До 4-го еврокубкового места "Краснодар" отделяют 9 зачетных баллов.
Источник: Bobsoccer.ru
Источник: Галицкий в ближайшее время проведет переговоры с Гончаренко
Экс-наставник ЦСКА Виктор Гончаренко в ближайшее время отправится в Краснодар на переговоры с Сергеем Галицким о возможном назначении на пост главного тренера одноименной команды.
Фото: ПФК ЦСКА
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