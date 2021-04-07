Полузащитник "Краснодара" может перейти в "Ганновер"

"Ганновер-96" проявляет интерес к полузащитнику "Краснодара" Александру Черникову.
Фото: Брещанов Эдгар / "Чемпионат"
"Черников давно находится в сфере интересов "Ганновера". Летом 2020 года немецкий клуб уже отправлял запрос в "Краснодар", - приводит слова источника, знакомого с ситуацией, "Чемпионат".

Также сообщается, что в ближайшее трансферное окно "Ганновер" предпримет попытку взять 21-летнего игрока в аренду с правом выкупа.

Черников - воспитанник "Краснодара". В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги он принял участие в одном матче, проведя на поле 45 минут. Александр получил в той игре желтую карточку и не отметился результативными действиями. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 600 тысяч евро.



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Теги: Краснодар Ганновер
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