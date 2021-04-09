- Правда ли, что Роман Еременко сам понял, что ему тяжело выполнять весь требуемый функционал, и попросил отпустить? Нет, неправда. В чем причина его неожиданного ухода? Он же сам все озвучил - семейные обстоятельства, про которые мы знали и раньше. Так что не понимаю, зачем еще что-то додумывать. Настал момент, когда Рома сказал, что больше не может оставаться в Ростове-на-Дону. Все друг друга поняли, все сожалеют - и Роман, и мы. Вот и все. Естественно, это большая потеря, - приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".
34-летний полузащитник Роман Еременко и футбольный клуб "Ростов" 23 февраля 2021 года официально объявили о прекращении действия контракта по обоюдному согласию сторон. В качестве причины ухода из состава желто-синих полузащитник назвал семейные обстоятельства, из-за которых он не может находиться в Ростове-на-Дону. Футболист провел с "Ростовом" все межсезонные сборы, а в весенней части сезона принял участие в кубковом противостоянии 1/8 финала с "Ахматом" (0:1), провел на поле 39 минут и, как рассказал Карпин, сам попросил замену.
Роман Еременко покинул «Ростов». Что произошло и что делать Карпину?
Карпин: неправда, что Еременко было тяжело выполнять требуемый функционал
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, в чем причина внезапного ухода из клуба перед началом весенней части РПЛ полузащитника Романа Еременко.
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!