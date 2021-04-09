Карпин: неправда, что Еременко было тяжело выполнять требуемый функционал

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, в чем причина внезапного ухода из клуба перед началом весенней части РПЛ полузащитника Романа Еременко.

Фото: ФК "Ростов"