Карпин: докатились до того, что угроза снятия клуба с чемпионата - действенный метод. Дичь

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказал мнение об угрозах сняться с чемпионата при неустраивающем судействе.

Фото: "Чемпионат"