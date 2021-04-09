- Леонид Федун пригрозил снятием клуба с чемпионата, и судейство красно-белых поменялось? Это же озвучил владелец клуба, а не Тедеско. Я не президент и не гендиректор, я тренер. Тот же Тедеско не решает, сниматься или нет. Это не входит в компетенцию ни одного тренера: ни Карпина, ни Слуцкого, ни еще какого-то. То, что это действенный метод - дичь? Конечно. Вот до чего мы докатились, - передает слова Карпина "Спорт-Экспресс".
После матча 1 тура Российской премьер-лиги текущего сезона "Спартак" - "Сочи" (2:2), в котором в ворота красно-белых были назначены два 11-метровых штрафных удара, президент "Спартака" Леонид Федун сделал громкое заявление о том, что его клуб снимается с чемпионата России. После этого красно-белые продолжили выступление в турнире, при этом отношение к ним арбитров стало выглядеть значительно лояльнее.
Карпин: докатились до того, что угроза снятия клуба с чемпионата - действенный метод. Дичь
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказал мнение об угрозах сняться с чемпионата при неустраивающем судействе.
Фото: "Чемпионат"
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