Вилков рассудит матч "Локомотив" – "Ростов", и другие назначения арбитров на 26 тур РПЛ
Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матчах 26-го тура российской Премьер-лиги.
Российский футбольный союз опубликовал имена судей, которые будут обслуживать игры 26-го тура чемпионата России.
Встречу между московским "Локомотивом" и "Ростовом" рассудит Михаил Вилков (ВАР – Игорь Панин). На игру "Краснодара" с "Зенитом" главным арбитром назначен Сергей Иванов (на ВАР – Сергей Карасев). Матч "Сочи" и ЦСКА рассудит Станислав Васильев, за ВАР будет отвечать Владислав Безбородов.
26-й тур РПЛ пройдет с 17 по 18 апреля.
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!