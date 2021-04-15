— Деян Ловрен получил повреждение. Предстоящий матч он точно пропустит, а дальше будем смотреть на то, как будет проходить процесс реабилитации, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".
Матч 26-го тура российской Премьер-лиги между "Краснодаром" и "Зенитом" состоится 17 апреля в 19:00 по московскому времени. Защитник сине-бело-голубых Ловрен пропустит игру из-за повреждения мышечных тканей.
Хорватский центрдэф перешел в петербургский клуб летом 2020 года из "Ливерпуля" за компенсацию в размере 12 млн евро. В текущем сезоне Деян провел 21 матч в РПЛ и забил два мяча.
По итогам 25 туров подопечные Семака лидируют в чемпионате России, имея в активе 54 очка. "Краснодар" располагается на 10 строчке турнирной таблицы, набрав 34 очка.
Семак заявил, что Ловрен не сыграет с "Краснодаром"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья защитника Деяна Ловрена.
Фото: ФК "Зенит"
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