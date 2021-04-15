Влашич больше всех в РПЛ пасует под удар партнерам

67 - Хавбек ЦСКА Никола Влашич ?? сделал больше всего передач под удар в этом сезоне Российской Премьер-лиги. В прошлом сезоне он тоже был лучшим (88). Творец. pic.twitter.com/f3GpUg4Io4— OptaIvan (@OptaIvan) April 15, 2021
С сезоне-2020/21 Влашич совершил 67 передач под удар, второй результат принадлежит полузащитнику "Динамо" Себастьяну Шиманьски – 63 паса.
Хорватский хавбек выступает за "армейцев" с лета 2019 года. Никола перешел в московский клуб из "Эвертона" за компенсацию в размере 15,7 млн евро. В этом сезоне Влашич принял участие в 23 матчах российской Премьер-лиги, забил 11 мячей и отдал шесть голевых передач. Полузащитник является лучшим бомбардиром команды Ивицы Олича.
ЦСКА занимает четвертое место в чемпионате России, имея в своем активе 46 очков после 25 матчей. Следующую встречу красно-синие проведут 18 апреля с "Сочи". Игра состоится на стадионе "Фишт", стартовый свисток прозвучит 16:30 по мск.