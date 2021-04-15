Хусаинов отметил, что в работе судей в чемпионате России присутствуют двойные стандарты. По его словам, это вызывает негативную реакцию и дает повод к апелляциям.
"Всё наши судьи прекрасно знают, но, к сожалению, присутствуют двойные стандарты. Это касается очевидных ошибок. Да, нарушение правил вроде и было, но кровь не полилась. Начинаются витиеватые объяснения, которые уводят от сути правил игры. Это вызывает негатив и дает повод апеллировать к решениям судей", - сказал Хусаинов.
Источник: RT
Хусаинов заявил, что судьи помогают отдельным командам РПЛ
Хусаинов: судьи РПЛ всё прекрасно знают, но в их работе присутствуют двойные стандарты
Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказался о работе судей в российской Премьер-Лиге.
Фото: ТАСС
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