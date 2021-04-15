– В 21 год уже работал тренером в "Смене", потом пошел по ступенькам. Это действительно многое дало в плане опыта. Тот же Слуцкий начинал с детей, а стал одним из лучших тренеров в стране. Можно сказать, что прошел все этапы, мой путь от детского до тренера РПЛ занял ровно 16 лет, – рассказал Стукалов в интервью для "Матч ТВ".
Стукалов стал главным тренером "Уфы" 9 апреля 2021 года после увольнения с этой должности Рашида Рахимова. По итогам 25 туров российской Премьер-лиги команда занимает 15 место, имея в своем активе 17 очков.
Следующую игру уфимцы проведут на выезде со "Спартаком". Встреча пройдет на стадионе "Открытие Арена" 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
До назначения в "Уфу" Стукалов работал в "Велесе", выступающем в Футбольной национальной лиге. Первый самостоятельный тренерский опыт на взрослом уровне Алексей получил в 2017 году, возглавив "Сокол Саратов".
Стукалов: мой путь до РПЛ занял ровно 16 лет
Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов рассказал о своем тренерском пути.
Фото: ФК "Уфа"
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