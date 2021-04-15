– В моей картине мира нужно стремиться играть так, как играют топовые команды и лучшие тренеры. Команда обязана быть тактически гибкой, чтобы перестраиваться по ходу игры на различные схемы исходя из ситуации. Это сложно настроить быстро, нужен примерно сезон, но все реально, – заявил Стукалов в интервью для "Матч ТВ".
Стукалов возглавил "Уфу" 9 апреля 2021 года. В первом матче при новом тренере команда одержала домашнюю победу со счетом 3:0 над "Ахматом". Голами отметились хавбек Филип Мрзляк и защитник Неманья Милетич. Третий мяч в ворота грозненцев забил свой же защитник Валкер Анхель.
"Уфа" занимает 15 место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 17 очков в 25 матчах сезона. Следующую игру подопечные Стукалова проведут со "Спартаком" 18 апреля. Встреча пройдет на "Открытие Арене", стартовый свисток прозвучит в 19:00 по мск.
Стукалов: команда обязана быть тактически гибкой
Главный тренер "Уфа" Алексей Стукалов рассказал, какую игру хочет видеть от своей команды.
Фото: ФК "Велес"
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