– Мы не ждем простой игры. У "Сочи" поставлен неплохой футбол, они отобрали очки у многих претендентов на высокие места и сами борются за еврокубки, – заявил Чалов в интервью для пресс-службы ЦСКА.
Встреча 26-го тура российской Премьер-лиги между ЦСКА и "Сочи" состоится сегодня, 18 апреля, на стадионе "Фишт". Стартовый свисток матча прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Игра первого круга между командами завершилась победой красно-синих со счетом 3:2.
Чалов принял участие в 22 встречах текущего сезона, отметившись пятью забитыми голами и четырьмя результативными передачами. Перед игрой "армейцы" занимают четвертое место, отставая от лидирующего "Зенита" на девять очков.
Чалов не думает, что игра с "Сочи" будет простой
Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ с "Сочи".
Фото: ПФК ЦСКА
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