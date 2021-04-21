Газизов отметил, что в данной ситуации победил здравый смысл. По его словам, решение приостановить реализацию проекта Суперлиги - плюс для всего футбола.
"Я только рад, что победил здравый смысл. Все бывает — пандемия очень тяжело на многих действует. Мне кажется, УЕФА и ФИФА разобрались, это было очень показательно. Решение о приостановке Суперлиги — плюс для всех, не только для наших клубов", - сказал Газизов.
Напомним, что накануне шесть английских клубов вышли из числа 12 участников европейской Суперлиги. Первым о выходе заявил "Ман Сити", вслед за "горожанами" проект покинули "МЮ", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал". В итоге реализация проекта Суперлиги была приостановлена.
Источник: Sport24
Колосков - о приостановке Суперлиги: турнир образовывался клубами-банкротами. УЕФА и ФИФА их быстро раскусили
Газизов - о приостановке Суперлиги: я только рад, что победил здравый смысл
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов поделился мнением о приостановке европейской Суперлиги.
Фото: Vesti.Ru
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!