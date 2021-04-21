Широков — об отстранении Вилкова: он же пойдет кого-то учить, курсы создаст, и мы получим "вторых Вилковых"

Бывший российский полузащитник Роман Широков высказался об отстранении судьи Михаила Вилкова.
Фото: Василий Пономарев/Sportbox
— Отстранить — это еще мягко. Он же пойдет кого-то учить, курсы создаст, и мы получим "вторых Вилковых". Он очень плохо судит, — цитирует Широкова "РБ-Спорт".

41-летний Вилков в нынешнем сезоне отсудил 10 матчей в чемпионате России, в которых показал 40 желтых и пять красных карточек. Глава КДК РФС Ашот Хачатурянц после матча 26-го тура РПЛ "Локомотив" — "Ростов" (4:1), пожизненно отстранил арбитра от судейской деятельности.

Широков отработал все часы и выплатил всю компенсацию по своему делу с судьей

Широков — о "Спартаке": команда, претендующая на чемпионство, не имеет права проводить так две последние игры

Вилков: люди, хайпующие на теме судейства, очнитесь!

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Теги: Широков Вилков
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