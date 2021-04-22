Адамов работал в "Строгино" с февраля 2021 года. Ранее специалист уже возглавлял академию желто-синих с 2017 по 2020 год.
Роман получил известность за выступления в составе "Ростова", "Терека", "Москвы", "Рубина" и других клубов. Со сборной России Адамов завоевал бронзовые медали чемпионата Европы-2008.
В футболке ростовского клуба форвард провел 149 матчей во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 12 результативных передач. В начале 2015 года Роман объявил об окончании карьеры футболиста.
Источник: Sport24
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Адамов вернулся в академию "Ростова"
Бывший футболист сборной России Роман Адамов покинул пост спортивного директора "Строгино" и вернулся в академию "Ростова".
Фото: "Getty Images"
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