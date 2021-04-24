— У армейцев не все так плохо, команда смотрелась нормально в дерби с "Локомотивом", были моменты, просто хозяева лучше воспользовались своими шансами. Дайте Оличу время, он сможет сделать хорошую команду, с большими амбициями, — цитирует Самедова "СЭ".
41-летний Олич возглавил ЦСКА 23 марта 2021 года. Под руководством хорватского специалиста "армейцы" провели пять матчей, в которых трижды победили и дважды проиграли.
Завтра, 25 апреля, ЦСКА в гостях сыграет против "Спартака" в рамках 27-го тура чемпионата России.
После 26 туров "армейцы" идут на пятой позиции чемпионата России с 46 очками.
Самедов: дайте Оличу время, он сможет сделать хорошую команду, с большими амбициями
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался об успехах ЦСКА при Ивице Оличе.
Фото: ПФК ЦСКА
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